Come riferisce Repubblica.it, i componenti di un'organizzazione di streaming pirata sono stati condannati per un totale di 17 anni di carcere per cospirazione e per tentata frode. La Premier League riesce ad ottenere una delle sentenze più dure mai emesse per crimini legati alla pirateria, come annuncia sul proprio sito ufficiale. Steven King, ideatore della truffa, è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione. Mentre Paul Rolston ha ricevuto una condanna di sei anni e quattro mesi e Daniel Malone una condanna di tre anni e tre mesi. La giuria della Warwick Crown Court ha emesso il verdetto di colpevolezza dopo un processo di quattro settimane.