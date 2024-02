Strefezza in gol all'esordio col Como, 5 mesi dopo l'ultima volta in campionato

Redazione CM

Gabriel Strefezza non ci ha messo molto a ritrovare il gol. Poco meno di un tempo. Se in maglia Lecce l'esterno italo-brasiliano era entrato in un periodo di difficoltà, che lo aveva tenuto a secco di gol per lungo tempo, dopo il suo passaggio al Como non sono serviti più di 40 minuti per sbloccarsi.



CINQUE MESI DOPO - Dal 3 settembre 2023 al 3 febbraio 2024. Sono passati esattamente 5 mesi dall'ultimo gol di Gabriel Strefezza in campionato (in mezzo c'era stato un sigillo in Coppa Italia a inizio novembre), messo a segno su calcio di rigore nella sfida vinta dal Lecce contro la Salernitana. Poi un lungo periodo di buio, in cui l'attaccante ha visto anche diverse volte la panchina, fino al debutto con gol al Como. Nel match di oggi in casa della Ternana, è suo il gol del momentaneo 0-1 che manda la squadra di Osian Roberts all'intervallo in vantaggio.



IL TRASFERIMENTO - Strefezza è il colpo di coda conclusivo del mercato del Como. Arriva infatti a due giorni dallo scadere della finestra dedicata ai trasferimenti con la speranza di contribuire alla rincorsa promozione della squadra lombarda. La formula del suo trasferimento al Como è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un riscatto che legherà Strefezza ai comaschi fino alla stagione 2026/27.