Como, UFFICIALE il colpo Strefezza: i dettagli e la formula dal Lecce

Dal Lecce è arrivato Gabriel Strefezza, ora è ufficiale il colpo sul quale il Como, già da qualche giorno, stava stringendo per superare la concorrenza. L’operazione si è chiusa: Strefezza in prestito con obbligo di riscatto fissato per 5 milioni di euro.



IL COMUNICATO - Como 1907 è lieta di annunciare che l’ala brasiliana Gabriel Strefezza si è unita al club in prestito con obbligo di riscatto fino alla fine della stagione 26/27.



Nato a San Paolo, il 26enne arriva dal Lecce, di cui è stato anche capitano. Gabriel è entrato nelle giovanili della SPAL, dopo dieci anni nell’academy del Corinthians, nel 2016. Ha esordito in Serie A con la SPAL nella stagione 2019/20 prima di firmare per il Lecce. È stato uno dei protagonisti della stagione 2021-22 di Serie B, segnando 14 gol e conquistando la Serie A coi Salentini.



L’allenatore ad interim Osian ha dichiarato: “Gabriel è un centrocampista offensivo che ha l’estro e le capacità tecniche per essere pericoloso su entrambe le fasce. Sono sicuro che darà un grande contributo e sono certo che i nostri tifosi si divertiranno a vederlo giocare per il Como”.



In merito al suo arrivo nel club, Gabriel ha commentato: “Sono molto felice di questa nuova avventura, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni e di aiutare questo club a tornare nella massima serie”.