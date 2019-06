. Ne è scaturito un confronto garbato, al termine del quale calciomercato.com ha accolto la versione federale e ne dà conto. Ma senza che ciò significhi farsene convincere. Né tantomeno scusarsi, come da ricostruzione molto fantasiosa circolata nella serata di ieri.La fonte federale ci ha segnalato il passaggio del regolamento che dimostrerebbe la nostra errata interpretazione. Esso si trova proprio in coda al documento, nelle Disposizioni Finali e Transitorie, sotto il titolo “Regolamento C.O.N.I.”. Lo stringatissimo testo recita: “”.. Nell’articolo 8 del regolamento, dedicato alla trasparenza, non se trova menzione. Vi si parla infatti, come detto ieri, soltanto di dati aggregati. E secondo l’interpretazione data dal nostro interlocutore,”, dunque soggetto alla “applicazione [del]le norme del regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi”.Che dire? Certamente, che apprezziamo il gesto della federazione di cercare un dialogo. E parimenti, ammiriamo lo sforzo interpretativo e retorico. Ma quanto a accettare siffatta versione, anche no. Tanto più cheAggiungiamo che si farebbe sempre in tempo a sanare la situazione, con un’integrazione all’articolo 8. E siamo certi che, vista l’attenzione sul tema mostrata ieri dalla federazione attraverso il pronto intervento telefonico, non manchi certo la volontà politica di intervenire sulla norma. Infine il nostro interlocutore ci ha garantito che la FIGC manterrà un atteggiamento di massima trasparenza sul tema delle commissioni agli agenti, e che ciò sarà visibile quando a marzo del 2020 saranno pubblicate le tabelle relative all’anno solare 2019. Accogliamo la notizia con somma soddisfazione e attendiamo fiduciosi.@pippoevai