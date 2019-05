Sei addii ufficiali nel Sudtirol. La società alto-atesina ha infatti pubblicato una nota sul suo sito ufficiale, annunciando la conclusione di cinque prestiti e lo svincolo, a fine contratto, di Oneto. Ecco il comunicato ufficiale: "FC Südtirol comunica che sei calciatori dell'organico 2018/2019 non vestiranno la maglia biancorossa nella prossima stagione. Tornano alle rispettive società di appartenenza per fine prestito il portiere Michele Nardi (Parma), i difensori Nicolò Casale (Hellas Verona) e Fabio Della Giovanna (Spal), i centrocampisti Stefano Antezza (Spezia) e Andrea Romanò (Inter), mentre al difensore Luca Oneto, dopo due stagioni in biancorosso, non verrà rinnovato il contratto. A tutti loro il ringraziamento di FC Südtirol per il contributo dato alla causa biancorossa nonché i migliori auguri per un futuro professionale e personale ricco di gratificazioni".