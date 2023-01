Dopo Gabriele Gravina, numero uno della Figc, pure Andrea Abodi si è schierato contro i club di Serie A. Pure il Ministro dello Sport del governo Meloni ha criticato la scelta di disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: “Ci può essere un dibattito sul motivo per cui si vada a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove. Occorre scegliere i luoghi dove sicuramente la vita è democratica, mi auguro che in futuro su queste scelte ci sia coerenza sui principi che pratichiamo. La polemica Casini-Gravina? Certe cose se si vogliono dire si dicono in un rapporto bilaterale, non nell’opinione pubblica”.



Gravina, 24 ore fa, aveva invitato i club a tornare in Italia per la finalissima del trofeo: “Sarebbe l’ideale riportarla all’Olimpico o a San Siro. Il calcio dovrebbe avere risorse alternative a queste modalità (ossia giocare in Arabia Saudita), ma la tensione finanziaria porta a strade per aumentare il valore del prodotto”.