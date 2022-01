Lache vedrà contrappostemetterà in palio il primo titolo della stagione 2021/22. La gara prenderà il via questa seraancora al 50% della sua capienza, e vedrà contrapposti i nerazzurri, Campioni d'Italia in carica, e i bianconeri, vincitori dell'ultima Coppa Italia.arriva alla gara come meglio non potrebbe con tutta la rosa o quasi a disposizione e il primato in classifica confermato dalla vittoria sulla Lazio di domenica sera. Tante invece le assenze perche però può cavalcare l'entusiasmo generato dalla pazza vittoria in rimonta per 4-3 contro la Roma.Questa sarà la 34ª edizione della Supercoppa Italiana: la Juventus ha alzato il trofeo in nove occasioni (almeno due volte più di ogni altra squadra), contro i cinque successi dell’Inter. San Siro è lo stadio in cui sono state giocate più gare di Supercoppa Italiana: 11, più del doppio rispetto ad ogni altro; questa inoltre sarà la prima edizione a Milano dal 2010, quando l’Inter ha alzato il trofeo ai danni della Roma. Questa sarà la quarta occasione in cui la Supercoppa Italiana si gioca a gennaio: nelle tre precedenti edizioni (1996, 2019 e 2021) ha sempre alzato il trofeo la Juventus. Inter e Juventus si affronteranno in Supercoppa Italiana solo per la seconda occasione; nella precedente sfida – nel 2005 – hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo per 1-0 firmato da Juan Sebastián Verón.Questa sarà la 7ª partecipazione alla Supercoppa Italiana per, che diventerà l'allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei).è uno dei due allenatori ad aver allenato più di una partita di Supercoppa Italiana riuscendo sempre ad alzare il trofeo (in due occasioni, al pari di Rafa Benitez).ha preso parte a due reti in tre presenze in Supercoppa Italiana (gol e assist nel 2012) – il centrocampista dell’Inter è già andato a segno da ex contro la Juventus, nel gennaio 2021 in Serie A. Prima di questa edizione,era il giocatore con più presenze in Serie A (535) senza aver mai disputato una gara in Supercoppa Italiana da quando questa è stata istituita nel 1988.ha segnato quattro gol in cinque presenze in Supercoppa Italiana, reti arrivate sempre contro la Lazio – l’ultima delle quali nel dicembre 2019.potrebbe giocare l'ottava Supercoppa Italiana, superando Javier Zanetti - solamente Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi a nove) contano più presenze nella storia della competizione.(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.(4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi​