Superlega, l'arbitraggio di Inter-Juve e lo sfogo di De Laurentiis: commenti e risposte del presidente della Serie A

Il presidente della Lega Serie A,, ha preso parola al termine dell'Assemblea della Lega Serie A che sta segnando un autentico spartiacque nella gestione del più importante campionato italiano professionistico. Oltre alla sempre più forte possibilità che la Lega Serie A e la FIGC prendano presto strade differenti ( LEGGI QUI ), Casini.. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato Emanuele Tramacere."Io non commento questo, secondo me stiamo parlando di arbitri estremamente validi. Il tema arbitri in Serie A non è la qualità, sono eccellenze espresse dal Paese e confermate a livello internazionale. Quello che va migliorato è rendere gli arbitri maggiormente indipendenti, potenziarli, seguire il modello inglese a livello fattuale e formale. Sulla qualità dei singoli arbitri l'Italia"."Quali? Parla molto spesso. Se le ho colte, si riferiva a un fatto molto specifico, legato alla tensione del momento pre e post partita. In questo caso c'era il tema specifico delle interviste e conferenze pre e post partita, è un'opinione del presidente De Laurentiis che è anche un professionista del settore. Però nulla ha a che vedere con i temi rappresentati oggi, l'assemblea è compatta nel sostenere che l'attuale sistema organizzativo non è adeguato nel garantire alla Serie A il ruolo che le spetta"."La Superlega non c'entra nulla, non a caso si è parlato di modello inglese. Si tratta di riequilibrare la Serie A su un modello organizzativo diverso. Oggi non se n'è parlato, poi i club citati hanno rilasciato dichiarazioni individuali mi pare".