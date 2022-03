Alessio Tacchinardi, ex Juve, parla a Mediaset della Juve che affronta la Fiorentina: "Akè è un ragazzo che conosco, l'ho visto molte volte nell'Under 23. Lo schieramento di Allegri mi dà più la sensazione di un 4-4-2 piuttosto che di un 3-5-2, con Rabiot e Aké sulle fasce. Sono tanti gli infortuni, ma sono davvero curioso di vedere Akè. Vlahovic oggi fa i gol da solo, Rabiot non può dargli troppo supporto mentre Akè può farlo. Se ha personalità, può davvero essere una risorsa per quel tipo di gioco. E' un giocatore già pronto, strutturalmente e fisicamente, e arrivando sul fondo coi suoi cross può esaltare le qualità di Vlahovic".