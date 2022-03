, ex portiere dell'Atalanta e oggi direttore sportivo della Reggina, è intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio. Ecco un estratto:- "Ne parlo spesso con Denis, quando venivo da avversario è sempre stata una partita particolare perché il pubblico è sempre stato caldo. Chi non può parlare bene di Napoli con tutto il calore, lo stadio. Di Napoli si può sempre parlare bene”.- "Qualche settimana fa ti avrei detto che la Juventus non poteva correre per lo scudetto, ma le altre davanti hanno fatto sì che il Milan andasse avanti meritatamente e la Juventus di recuperare terreno. Mai come quest’anno non c’è una favorita. Maldini ha creato una squadra importante già anni fa con giovani su cui ci ha visto lungo. Sul campo sta dimostrando di meritarlo, ha una squadra amalgamata bene, con giovani ed esperti. Quando ha avuto battute d’arresto gli altri non ne hanno approfittato".- "L'Atalanta ha avuto tanti infortunati, è stata sfortunata. È ben allenata da Gasperini, ha tutti i valori per riprendersi, non sarà facile per il Napoli perché l’Atalanta è sempre imprevedibile. La prerogativa di Gasperini è quella di giocare bene, lo faceva anche al Genoa. È un calcio molto esasperato ma concreto, è spettacolare e si avvicina a quello europeo. Gli allenatori sono importanti, ma i giocatori vanno in campo. Sono loro che seguono le direttive e fanno la differenza, credo che siano loro a farla. Il reparto offensivo del Napoli può mettere in difficoltà l’Atalanta. La velocità e l’aggressività dell’Atalanta può mettere in difficoltà il Napoli".- "Io sono sempre stato un estimatore di Meret, ma ha subito tanti infortuni. In Italia stiamo avendo una regressione, punterei sugli italiani ed in prospettiva credo che possa crescere di più e fare la differenza”.