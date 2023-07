Marco Tardelli, ex centrocampista campione del mondo nell'82 ed oggi opinionista per la RAI, ha parlato a Libero.



JANKTO - "Un'incongruenza: il timore dei calciatori gay di svelare la propria sessualità, è impossibile che nelle 20 squadre di Serie A ce ne sia soltanto uno, Jankto. Vige la paura. Il mondo è cambiato: non vedo perché non debba cambiare anche il calcio".



LUKAKU - "Non mi ha stupito per nulla. Non commentiamo l'errore di meravigliarci di queste cose. Oggi il calciatore è nelle mani di un agente che fa il bello e il cattivo tempo. Dominano soltanto i soldi. Non scandalizziamoci, così va il mondo nel 2023"