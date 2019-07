Intervenuto a margine di un evento tenutosi ieri a Lucca il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha fatto il punto sulle mosse di mercato del club biancoceleste e sul futuro di Milinkovic-Savic.



MERCATO - "Dovremo essere bravi col nostro metodo di lavoro, cercare di mantenerci competitivi. Ogni anno le cose sono più difficili, basti vedere il mercato che stanno facendo le altre grandi squadre. Il nostro non sarà da poco, proveremo ad allestire una rosa molto competitiva per puntare ai vertici del campionato. Il nostro non è un mercato basato sull’autofinanziamento, abbiamo sempre operato con la logica di un progetto tecnico ben definito.



MILINKOVIC - "Se resterà? Non è difficile rispondere a questa domanda: ha prolungato il contratto pochi mesi fa. Poi, nel mondo di oggi, se arrivano delle proposte indecenti, possono essere prese in considerazione, ma il giocatore e la società sono contenti di proseguire assieme".