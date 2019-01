Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di atleti ha tappezzato il proprio corpo di tatuaggi. Una pratica all'apparenza innocua che rischia però di. La causa che la compagnia statunitense- proprietaria del copyright di cinque tatuaggi di tre giocatori di basket della NBA, incluso uno della stella dei Lakers,- ha intentato contro l'azienda di videogiochirischia di diventare solo il primo di una lunga serie di casi.. Solid Oak, che aveva in precedenza ottenuto i diritti dagli artisti, ha richiesto una cifra pari a 819.500 dollari per le violazioni del copyright passate e un'altra pari ad oltre un milione di dollari per l'utilizzo futuro nei videogames della serie.In una materia giuridica così fresca,Se è vero che un incisione sul proprio corpo rappresenta un elemento personale della propria identità, è altrettanto vero che. Le illustrazioni "fissate su un mezzo tangibile", ad esempio, sono soggette a copyright per lo United States Copyright Office. Uno scenario che apre dilemmi importanti pere gli altri colossi dell'e-gaming: rivolgersi singolarmente ad ogni artista per ottenere un nullaosta o eliminare il problema alla radice e rimuovere i tatuaggi (perdendo però in realismo)? Se nel prossimo capitolo di FIFA i rosoni della Sagrada Familia saranno scomparsi dalle braccia di Leo Messi, sapremo perchè...