Tegola per la Roma, in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì contro l'Ajax e degli impegni successivi delle prossime settimane. Paulo Fonseca perde infatti Stephan El Shaarawy, fermato da una lesione muscolare al flessore. Per l'attaccante giallorosso e della Nazionale, in campo per l'ultima volta con gli Azzurri di Roberto Mancini a Vilnius nel 2-0 sulla Lituania di settimana scorsa, si prospetta uno stop quantificabile fra i 15 e i 20 giorni.