Ternana-Pescara: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La, retrocessa dopo aver perso il Playout col Bari, riparte dallasfidando ilnella prima giornata delUmbri affidati a Ignazioall'insegna di un restyling che dovrà dire che ruolo reciteranno le Fere, così come gli abruzzesi - dove in panchina è approdato Silvio- sperano di poter aspirare a un ruolo di alto profilo dopo una scorsa stagione da montagne russe.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Ternana-Pescara, sono disponibili in questa pagina.

• Partita: Ternana-Pescara• Data: venerdì 23 agosto 2024• Orario: 20:45• Canale TV: Sky Sport Max (205) e Sky Sport (252)• Streaming: NOW, Sky GoTernana-Pescara andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e su Sky Sport (252), mentre in diretta streaming sarà visibile su NOW e Sky Go.Vitali; Casasola, Loiacono, Capuano, Martella; Aloi, De Boer; Patanè, Carboni, Cicerelli; Ferrante.AbatePlizzari; Staver, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Dagasso, Franchini; Bentivegna, Tunjov, Cangiano; Vergani.S.Baldini