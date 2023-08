La Ternana ha da poco ufficializzato l'arrivo di Jakub Labojko, che nelle ultime stagioni ha vestito i colori del Brescia. Per lui un triennale fino a giungo 2026.



IL COMUNICATO - "La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Jakub Łabojko. Il centrocampista polacco, classe ’97, si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2026.



Jakub, che nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Brescia, ha collezionato 70 presenze (1 gol e 3 assist), intervallate dal prestito ai ciprioti dell’AEK Larnaca (6 gettoni tra campionato e play-off da gennaio a giugno 2022). Il centrocampista annovera anche 6 presenze, tra Under 20 e Under 21, con le nazionali del suo Paese".