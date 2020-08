. Il pensiero di Fabio Capello è quello di molti che ieri sera hanno visto Atalanta-Paris Saint-Germain, quarto di finale di Champions League, ribaltata nel finale dai parigini grazie alle giocate di Neymar e ai gol di Marquinhos e Choupo-Moting., ha annullato completamente Duvan Zapata, dimostrando di poter fare ancora la differenza, nonostante la carta d'identità reciti 1984 come anno di nascita.Certo, il fisico non è più quello di un tempo e gli acciacchi si sono fatti e si fanno sentire, ma l'ex difensore del Milan anche quest'anno, come dimostrano i 2545 minuti giocati, spalmati in 33 partite (considerate tutte le competizioni). Dati destinati a cambiare, visto che il club della capitale francese ha almeno una partita da giocare, la semifinale contro Lipsia o Atletico Madrid, più l'eventuale finale, prevista il 23 agosto.La situazione negli ultimi giorni non è cambiata, il suo contratto con il Psg è in scadenza e al momento il rinnovo non è una priorità.Al suo entourage hanno chiesto informazioni Everton e Fiorentina, il Milan non ha mai veramente pensato al suo ritorno., tanti, troppi per molte squadre.