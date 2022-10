Youri Tielemans sarà uno dei pezzi più pregiati delle prossime due campagne trasferimenti internazionali. Il centrocampista belga è infatti in scadenza di contratto a fine stagione con il Leicester e ha già preso una decisione netta sul proprio futuro: non rinnoverà il suo contratto e cambierà squadra a parametro zero.



Fra i club interessati all'ex Monaco c'è la Juventus, che non ha margine per presentare un'offerta, anche minima, alle Foxes nel prossimo mercato invernale e punta al colpo a zero a partire da febbraio quando sarà libero di firmare un precontratto. L'inisidia più grande per i bianconeri è invece l'Arsenal che è pronta ad andare all in già a gennaio.