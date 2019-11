Jean-Clair Todibo è già stato vicino alla Juve. Il difensore centrale del Barcellona è stato seguito a lungo dai bianconeri, quando era ancora a Tolosa. Il classe '99 sta trovando poco spazio in blaugrana, così inizia a guardarsi attorno. Piace molto al Bayer Leverkusen, ma la stessa Juve ha ricevuto una proposta dai suoi procuratori, per riaprire il discorso. Paratici cerca un centrale di prosepettiva, ma al momento Todibo non è un obiettivo per la Juve.