Una giornata ricca di spunti e di notizie quella successiva alle gare della domenica di Serie A e precedente all'esordio in Champions League di Juventus e Milan. Proprio i bianconeri dovranno rinunciare a Di Maria, mentre il Napoli trema per le condizioni di Osimhen. La FIGC apre un'inchiesta sui vergognosi cori contro i tifosi fiorentini e milanisti e finisce sotto accusa anche Sarri per le sue illazioni sugli arbitri. Infine, un retroscena sulla scelta della Fiorentina di tenere Kouamé, protagonista nel fine settimana.