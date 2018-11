Campione d'Europa Under 17 con l'nel 2012, cresciuto all'con, passato all'sotto lo sguardo diche gli diede un posto in squadra: laterale destro nel suo 3-5-2. 2 gol, 19 presenze e il sogno Serie A che svanisce, almeno per i pugliesi, nei playoff col. Il Bari fallisce, lui si svincola, lase lo prende, nonostante la scorsa stagione ci fossero gli occhi di. Ritiro con Simone, ma la sensazione di avere tra le mani un piccolo diamante ancora grezzo: via in prestito, di nuovo in B, questa volta a Salerno.- Con lale cose non vanno benissimo: debutta con gol contro il, dopo due panchine consecutive, poi solamente altre 3 presenze e tante, tantissime panchine. La squadra divolo, Djavanno: a gennaio le strade sono pronte a dividersi.- Pronto a tornare biancoceste a gennaio, ma senza disfare le valigie. La Lazio segue Manuel Lazzari della Spal, così come Napoli e Roma, con il prezzo già fissato: 20 milioni di euro, almeno 20 milioni di euro, per uno dei punti di forza della squadra di. E l'idea di Lotito è quella di abbassare la parte cash inserendo il cartellino di questo classe ', che ha frenato all'improvviso. Ma che è tanta, troppa voglia di ripartire.