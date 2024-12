Getty Images

L'anticipo di sabato alle 15 della diciassettesima giornata di Serie A è Torino-Bologna. Si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le squadre sono reduci da un successo nell'ultimo turno: la formazione granata ha battuto 1-0 l'Empoli, quella rossoblù ha vinto con lo stesso risultato contro la Fiorentina.Partita: Torino-BolognaData: sabato 21 dicembre 2024Orario: 15.00Canale TV: DaznStreaming: Dazn

Dopo lo splendido gol da centrocampo segnato contro l'Empoli, Adams tornerà titolare. A lasciare spazio allo scozzese sarà Karamoh, con Sanabria che dovrebbe essere confermato dal primo minuto. In difesa Maripan sostituirà lo squalificato Coco, mentre a centrocampo potrebbero rivedersi dall'inizio sia Ilic che Vlasic: i ballottaggi sono con Gineitis e Linetty. Nel Bologna non ci sarà Ndoye ma la buona notizia per Italiano è il recupero di Orsolini, che dovrebbe partire dalla panchina.

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Vojvoda, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Adams. All. Vanoli.Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobeda; Ferguson, Odgaard, Dominguez; Castro. All. ItalianoSabato pomeriggio la partita Torino-Bologna è trasmessa in diretta su Dazn. Non è invece prevista la diretta su Sky per questa partita.La diretta streaming di Torino-Bologna è su Dazn. Ricordiamo che alla piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer. Ma può essere vista anche sui televisori collegati a console di gioco come PlayStation 4 e 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O anche al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca di Torino-Bologna è affidata a Edoardo Testoni.