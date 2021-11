Gleison Bremer è uno dei giocatori rivelazione di questo campionato: nelle ultime stagioni aveva mostrato ampi margini di miglioramento ma sotto la guida di Ivan Juric sta arrivando la definitiva consacrazione del centrale brasiliano del Torino.



A fine anno Bremer potrebbe però lasciare la squadra granata: il suo contratto scadrà nel 2023 e al momento la trattativa per il rinnovo è ancora in alto mare, inoltre sulle sue tracce ci sono diverse big del campionato italiano (come Inter e Milan) oltre che di quello inglese. Sembra difficile che Cairo possa convincerlo a restare.