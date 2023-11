La stagione di Alessandro Buongiorno è sicuramente di quelle che lasciano il segno e non è un caso che già a partire dalla scorsa estate e in vista della prossima di calciomercato il suo nome sia al centro di numerosi rumors di calciomercato. Il centrale classe 1999 ha un contratto lungo con il Torino fino a giugno 2028 e non sarà facile strapparlo a Cairo. Secondo il Corriere dello Sport piace da tempo alla Roma, ma è finito anche nel mirino dell'Inter.