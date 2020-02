Walter Mazzarri non è l'unico ad aver lasciato il Torino: anche il team manager granata, Giuseppe Santoro, ha infatti lasciato la società granata.



Santoro era uno stretto collaboratore del tecnico toscano e, nell'estate del 2018, il presidente Urbano Cairo ha preferito affidare a lui il ruolo di team manager (che aveva già ricoperto al Napoli) piuttosto che a un uomo di società, come lo erano i suoi predecessori Giacomo Ferri e Luca Castellazzi.



Ora il principale candidato per il ruolo di team manager è Emiliano Moretti, attuale collaboratore tecnico societario.