Il Torino cerca un trequartista per aggiungere ulteriore fantasia alla rosa di Juric. Come riporta Tuttosport, dietro alla prima scelta Dennis Praet c'è sempre l'alternativa Diego Martín Rossi. Il classe 1998 della Nazionale uruguaiana milita nel Fenerbahce e, a differenza del belga, può arrivare in prestito con diritto di riscatto.