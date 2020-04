Ola Aina potrebbe tornare in Inghilterra. La notizia gira da qualche giorno, da quando sono arrivate prime notizie di un interesse di West Ham ed Everton per il terzino di proprietà del Torino.



Aina a fine stagione potrebbe partire, ma solo se sulla scrivania di Urbano Cairo arriverà l'offerta giusta: non meno di 10 milioni di euro. 10 milioni è la cifra che il Torino ha speso per acquistarlo dal Chelsea.