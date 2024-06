Torino, ecco perché Vanoli non è ancora stato ufficializzato

Getty Images

Nella serata di martedì ilha trovato l'accordo con ilper, l'allenatore scelto daper sostituireLa società veneta ha accettato la proposta di 800.000 euro presentata dal presidente granata (la clausola rescissoria di Vanoli è di 1 milione) ma allora perché il tecnico non ha ancora firmato? Nessun dietrofront del club veneto o ostacoli dell'ultimo minuto.La giornata di oggi è servita per sbrigare alcune questioni burocratiche, nei prossimi giorni Vanoli firmerà il contratto con il Torino e verrà ufficializzato. Il tecnico firmerà un contratto per due stagioni nelle quali cercherà di riportare la squadra granata a disputare una coppa europea, dopo averla solamente sfiorata nelle ultime due stagioni.

Fra meno di un mese, a metà luglio, Vanoli inizierà poi il proprio lavoro sul campo con i primi allenamenti al Filadelfia prima della partenza per il ritiro di Pinzolo.