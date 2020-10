Il mercato del Torino potrebbe non essersi ancora chiuso definitivamente, per due giocatori si stanno infatti cercando soluzioni per una cessione all'estero, nei Paesi dove la sessione estiva non si è ancora chiusa: parliamo di Erick Ferigra e Michel Adopo.



Lunedì, nelle ultime ore di trattative, sono saltate quelle per il passaggio in prestito di Ferigra al Chievo Verona e Adopo alla Ternana. Al momento i due giocatori sono aggregati alla squadra di Marco Giampaolo.