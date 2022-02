La Lega serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi della 29a e della 30a giornata del campionato di serie A.



Torino-Inter si giocherà domenica 13 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà trasmessa in TV solamente da Dazn.



Genoa-Torino è invece stata calendarizzata per venerdì 18 marzo alle ore 21.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita potrà essere seguita in diretta sia su Dazn che su Sky.