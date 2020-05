Il nuovo direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha immediatamente iniziato il proprio lavoro: una delle prime mosse compiute del dirigente granata è stata quella di contattare l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, per fissare un appuntamento per questa settimana.



Sono molti i calciatori di cui i dirigenti delle due società parleranno: l'Inter è interessata ad Armando Izzo, il Torino vorrebbe Roberto Gagliardini ma difficilmente i nerazzurri lo lasceranno partire. Per questo motivo i discorsi si sposteranno anche su Matias Vecino (altro giocatore finito nel mirino dei granata) e potrebbero riguardare pure il futuro di Daniele Baselli.