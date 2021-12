L’allenatore del Torino Ivan Juric ha commentato così il pareggio col Cagliari: “Volevamo fare un passo in avanti nel gioco ma abbiamo fatto meno bene, su 3/4 palle gol alla fine potevamo fare meglio - ha detto in tv - Alcuni giocatori erano stanchi e ci siamo un po’ sciolti. Siamo cresciuti rispetto a prima, dobbiamo continuare su questa strada. Zaza? È un buon giocatore che può diventare determinante. In allenamento dà sempre tutto, può fare il titolare senza problemi”.