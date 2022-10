Valentino Lazaro ha impiegato pochissimo tempo a convincere Ivan Juric e a diventare un titolare nel Torino: l'esterno austriaco è un destro naturale ma il tecnico granata lo ha spostato con successo sulla fascia sinistra in cui ha tolto il posto da titolare a Mergim Vojvoda.



Lazaro è arrivato in estate dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e con questa continuità di prestazioni appare sempre più probabile che Urbano Cairo decidere di esercitare l'opzione per il riscatto.