Torino, le pagelle di CM: Adams, ingresso da favola. Coco è insuperabile

bravo e attento nel primo tempo sulle conclusioni di Anjorin e Colombo. Per la seconda volta consecutiva mantiene la propria porta inviolata.è uno degli ex della partita. Gioca una partita attenta, senza particolari sbavature. Vanoli lo toglie nel finale perché è diffidato.(Dal 30’ s.t.è decisivo con le sue chiusura in più di un’occasione. A inizio gara riesce ad anticipare Gyasi pronto alla battuta da posizione ravvicinata, pochi minuti dopo si ripete su Colombo. Ha anche una buona occasione per segnare di testa ma non trova la porta.

: il cartellino giallo che riceve dopo appena 8 minuti sembra condizionarlo per il resto della partita. Riesce comunque a cavarsela con la sua esperienza e a limitare gli attaccanti dell’Empoli che agiscono nella sua zona.: sulla fascia destra non riesce a sfondare come dovrebbe, tanto che la sua migliore iniziativa è quando si trova sulla corsia opposta e pennella un cross molto insidioso per Sanabria.contro l’Empoli ha sempre giocato buone partite e si ripete anche questa sera. Nel primo tempo sfiora anche il gol con un bel colpo di testa ma il grande riflesso di Vasquez evita la più classica rete dell’ex.

impreciso nelle conclusioni quando ha la possibilità di andare al tiro ma prezioso in mezzo al campo quando c’è da fare il lavoro sporco.Vanoli gli conferma la fiducia nel ruolo di mezzala sinistra ma il centrocampista lituana non riesce a convincere neppure questa sera. Troppi errori dal punto di vista tecnico e passaggi imprecisi per i compagni.(Dall’1’ s.t.la panchina gli ha fatto bene, entra ed è sempre nel vivo del gioco): non giocava titolare dalla partita contro la Fiorentina dello scorso 3 novembre, il forfait di Vojvoda gli consente di tornare in campo dal 1’ e Sosa sfrutta bene l’occasione. Attento in fase difensiva, in quella offensiva si fa vedere con alcuni precisi cross dalla sinistra.

nel primo tempo Vasquez compie un vero e proprio miracolo sul suo colpo di tesa. Prima e dopo quest’occasione, però, non lo si vede praticamente mai: viene ben contenuto dai difensori avversari.(Dal 18’ s.t.entra e segna un gol pazzesco da centrocampo che permette al Torino di tornare alla vittoria).prima da titolare in questo campionato per il francese, che aveva ben figurato nei minuti avuti a disposizione contro il Genoa. Si muove molto, aiuta anche la squadra in fase difensiva, ma non riesce a incidere.(Dal 19’ s.t.è autore di qualche buono spunto personale)

la scelta di tenere Adams inizialmente in panchina e di farlo entrare nella ripresa si rivela azzeccata. Lo scozzese entra con voglia di mettersi in mostra e segna un gran gol.