Torino, le pagelle di CM: Maripan gladiatore, Gineitis uno squalo, ma che follia Dembele

Getty Images

bene su Colpani, impossibile fare qualcosa su Kean. Sempre attento nel finale. Altra partita dimezz'ora di buon livello. Completamente affossata dalla follia con cui si becca il secondo giallo con un'inutile trattenuta a metà campo. Scelleratouna sua sbavatura per poco non diventa un assist per Adli nel primo tempo. Da lì sale in cattedra e non sbaglia più una chiusura. Si esalta nel finale quando la viola attacca con la forza della disperazioneresta placidamente a guardare sul gol di Kean. Errore decisivo. Però non si perde d'animo e aumenta i giri nella ripresa. Chiude in crescita

concorso di colpa sulla rete del vantaggio viola. Per il resto soffre poco, ma l'errore pesa. Esce infortunato e non sembra un infortunio banale. In bocca al lupo.aggiunge sostanza. De Gea gli nega un gol che sarebbe stato clamoroso a tempo scadutotimido in un pomeriggio che aveva bisogno di personalità e muscoli in mezzo al campo.: annusa l'occasione e segna un gol pesantissimo azzannando Adli. Salvifico: gara difficilissima in cui deve correre come un dannato, ma come sempre non si risparmia. Lo si vede ovunque, sia davanti che quando deve chiudere in copertura

spinta costante a destra quando la squadra è in 11. SI mette al servizio dei suoi con l'inferiorità numerica. Guerriero: praticamente mai coinvolto, spesso fuori posizione. Palloni ne tocca pochissimi, e li sbaglia quasi tutti. Male.ha subito una buona occasione per pareggiare i conti. In generale alza paurosamente la pericolosità granata sulla trequartiimpreciso, ma generoso e dinamico. Quando parte palla al piede fa paura. Sfiora il gol con una bella iniziativa da sinistra: benino nella prima mezz'ora, con qualche bel pallone lavorato spalle alla porta. Praticamente mai più servito dopo il rosso, era inevitabile.

il Toro è ben messo in campo, finché Dembele non lascia i compagni in 10. Ci si aspettava un tracollo nella ripresa, e invece il Toro gioca un secondo tempo col fuoco dentro. I cambi aggiungono sostanza, e per poco non la vince con Masina. Altro pareggio, ma questo ha decisamente un ottimo sapore