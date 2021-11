Contro la Roma il Torino si schiererà in campo con il consueto 3-4-2-1. In difesa il tecnico Ivan Juric non avrà ancora a disposizione Ricardo Rodriguez, infortunatosi durante gli impegni in nazionale con la Svizzera.



E' così che la linea a tre davanti a Vanja Milinkovic-Savic sarà composta da Koffi Djidji, Gleison Bremer (che dovrà riuscire a fermare Tammy Abraham) e Alessandro Buongiorno. La stessa difesa che ha ben figurato nelle ultime settimane.