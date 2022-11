Karol Linetty, centrocampista del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Sampdoria: "E' difficile spiegare quello che è successo a Bologna, da tifoso è più facile parlare ma bisogna essere in campo per giudicare. I ragazzi volevano vincere, il primo tempo era in nostro controllo poi nel secondo tempo abbiamo preso i due gol di cui uno viziato da una irregolarità. Abbiamo perso tre punti, volevamo vincere ma non ce l'abbiamo fatta. Ora possiamo subito riscattarci".



"La Sampdoria ha pochi punti e viene qui con tanta rabbia perché ha perso tante partite e ha vinto solo una volta. Sembra una partita facile ma non sarà così: dovremo fare le nostre cose al meglio".