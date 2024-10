Torino, Milinkovic-Savic e Ilic lasciano il ritiro della Serbia: le loro condizioni

Getty Images

Ildeve valutare le condizioni fisiche dii due giocatori, infatti,in questa sosta, contro Svizzera e Spagna, in programma rispettivamente 12 e 15 ottobre (entrambe alle ore 20:45).Milinkovic, che aveva saltato Torino-Lazio e ha giocato poi Inter-Torino, non ha evidentemente recuperato al 100%. "Il portiere del Torino e della Serbia ha raggiunto il Centro Sportivo FSS di Stara Pazova, ha salutato i compagni e lo staff tecnico e ha augurato loro buona fortuna per le prossime sfide", ha comunicato la Federcalcio serba. I problemi di Milinkovic-Savic sono al ginocchio.

Ilic, che ha disputato solo 29 minuti nella gara di San Siro, secondo la Serbia "salterà gli incontri di ottobre a causa di un'". Per entrambi i giocatori si attendono comunicazioni ufficiali da parte del Torino nelle prossime ore.