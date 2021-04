Davide Nicola, allenatore del Torino, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: “Siamo sulla strada giusta, i risultati sono una conseguenza e non la causa. I ragazzi si dedicano a questo gioco-lavoro e sono i primi a pretendere il massimo da loro stessi. Stiamo cercando proprio questo ambiente, quello che volevamo. Metodo kaizen? È la filosofia che stiamo intraprendendo, il miglioramento continuo a piccoli passi. Se non continuassimo su questo, renderemmo poco merito alla mia citazione. Vogliamo migliorare e toglierci da questa situazione. Il vescovo di Pinerolo diceva che il mondo appartiene agli ottimisti, i pessimisti sono solo spettatori. E le cose sono difficili, ne siamo consapevoli, ma deve esserci il giusto livello di energie. Noi non dobbiamo mollare mai, ma continuare a lottare. E' ciò che ti dà la spinta per poter ottenere il massimo”.



RISCHIO RILASSAMENTO? - "No, e basta guardare la classifica. Vogliamo fare meglio, in settimana abbiamo lavorato molto bene: è la parte che possiamo controllare, abbiamo cercato di fare tutto nel migliore dei modi”.



SINGO - “Sta facendo un lavoro mirato, ha un atteggiamento positivo e voglioso. E vale lo stesso discorso di Nkoulou”.



SETTIMANA DECISIVA - “È come un bullone quasi a fine corsa, non devi fermarti adesso. Non viviamo di exploit, ma un costante progresso: è la continuità che ti dà sicurezza e forza”.