Se dovesse concretizzarsi l'addio al Torino di Armando Izzo, il dt granata Davide Vagnati busserebbe alla porta dell'Olympique Lione per cercare di portare sotto la Mole Joachim Andersen: il difensore danese è il rinforzo chiesto da Marco Giampaolo per la propria squadra.



Vagnati dovrà però convincere il Lione a cedere il giocatore, cosa tutt'altro che semplice considerato che in queste prime giornate di campionato Andersen ha trovato diverso spazio al centro della difesa a tre del club francese.