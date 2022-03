Fino a questo momento Samuele Ricci non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra con la maglia del Torino ma la società granata crede molto nelle qualità del centrocampista. E ad avere fiducia in Ricci è anche il tecnico Ivan Juric.



Per questo motivo Ricci sarà uno dei pilastri del Torino nella prossima stagione: la società granata riscatterà il cartellino del centrocampista dall'Empoli che riceverà 9 milioni di euro.