Lucas Boyé sta per tornare al Torino. L'attaccante argentino nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Reading ma il club inglese sembra aver deciso di non riscattare il cartellino del giocatore, che nelle prossime settimane farà quindi rientro al suo club di appartenenza.



Il direttore tecnico Davide Vagnati dovrà quindi ora trovare una nuova squadra per Boyé, che non rientra più nei piani della società granata. Il Torino cercherà di vendere il giocatore a titolo definitivo.