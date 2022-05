La priorità del Torino in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato è solamente una: trattenere Rolando Mandragora e Dennis Praet. Il primo è di proprietà della Juventus mentre il secondo del Leicester: entrambi i giocatori sono stati autori di una buona stagione e Ivan Juric li vorrebbe anche per la prossima.



Il dt Davide Vagnati è al lavoro per cercare di convincere Juventus e Leicester ad abbassare le richieste per i due ma arrivare a un accordo non è semplice. Le trattative continuano.