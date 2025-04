Torino-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino - Udinese in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

si giocano il decimo posto nel lunch match di Pasquetta, valido per la 33esima giornata della Serie A 2024/25.Un finale di campionato tranquillo per le due squadre, entrambe a 40 punti. I granata di Paolo Vanoli cercano una vittoria interna allo Stadio Olimpico Grande Torino che manca da tre turni, dall'1-0 all'Empoli. Flessione per i friulani di Kosta Runjaic, reduci da quattro sconfitte consecutive.Tutte le informazioni su Torino-Udinese:

Segui Torino - Udinese in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Torino-Udinese: lunedì 21 aprile 2025: 12.30: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, DAZN: DAZN, Sky Go, NOW: Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci; Karamoh, Gineitis, Elmas; Adams.. Vanoli.: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta, Iker Bravo.. Runjaic.- Nel Torino non c'è Coco, squalificato, ed è in forte dubbio Vlasic. Torna Ricci che farà coppia con Casadei a centrocampo, out anche Lazaro. Tante assenze anche nell'Udinese: fuori Lucca, non recuperano Thauvin e Sanchez e Davis dovrebbe andare in panchina.

- La sfida tra Torino e Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app su smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation, Xbox) e dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast.La gara sarà trasmessa in diretta tv anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.Per gli abbonati a entrambe le piattaforme la partita sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.- Torino-Udinese sarà disponibile anche in diretta streaming tramite le app di DAZN e Sky Go (servizio dedicato agli abbonati Sky) sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e sui propri pc e notebook: in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi al sito ufficiale delle due piattaforme.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il 'Pass Sport'.- Dario Massara e Blerim Dzemaili racconteranno la partita su Sky Sport. La telecronaca su DAZN invece è affidata a Simone Farina.