Torino-Udinese, i convocati di Vanoli: la decisione su Vlasic e Lazaro

Il Torino ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali,, partita valida per la 33esima giornata di Serie A e tra quelle inizialmente in programma il 21 aprile e rinviate per la morte di Papa Francesco. Come previsto, ammonito nell'ultima giornata contro il Como e quindi squalificato contro gli uomini di Kosta Runjaic.- Ma il difensore centrale non sarà l'unico assente nella sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino: non figurano nell'elenco dei giocatori che saranno a disposizione del tecnico granata sia, alle prese con un problema muscolare, ma anche(che ha già saltato 3 gare per un problema al polpaccio) e, in rete nell'ultimo turno contro il Como (però poi annullata per doppio tocco di Biraghi sul calcio d'angolo da cui si era originato il goal).

Di seguitoper la partita in programma alle 18.30 di mercoledì 23 aprile:AdamsBiraghiCacciamaniCasadeiDembeleDonnarummaElmasGineitisKaramohLinettyMaripanMasinaMilinkovic SavicPaleariPedersenPerciunRicciSanabriaTamezeWalukiewicz