Buone notizie dal Filadelfia dove, questo pomeriggio, il Torino è tornato ad allenarsi in vista della partita di sabato prossimo contro l'Inter: Daniele Baselli ha svolto quasi l'intero allenamento con i propri compagni di squadra.



Il numero 8 granata è stato costretto a saltare l'ultima partita, quella sul campo del Brescia, a causa di una distorsione alla caviglia: Baselli ha però recuperato e sarà quindi a disposizione di Walter Mazzarri per la partita contro l'Inter. Per l'allenatore granata si tratta di un recupero importante.