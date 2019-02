Walter Mazzarri domenica sera contro il Napoli dovrà rinunciare a Koffi Djidji. Il difensore ivoriano, infatti, non ha ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo affligge da giorni e sarà quindi costretto a saltare la trasferta del San Paolo.



Al termine dell'allenamento di rifinitura di domani Mazzarri deciderà se portare l'ex Nantes almeno in panchina, in ogni caso il titolare nel ruolo di centrale di sinistra della difesa del Torino sarà Emiliano Moretti. Confermati invece gli altri due difensori: Nicolas Nkoulou e Armando Izzo.