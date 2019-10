Praticamente un nuovo acquisto per Inzaghi. E cresce la concorrenza per Lulic e Jony: Jordan Lukaku è tornato nel suo ruolo abituale di spacca-partite, dopo 9 mesi di assenza è stato subito decisivo. Ha fatto quello in cui riesce meglio: puntare l'uomo e superarlo molto velocemente. Contro la Fiorentina il suo assist per Immobile vale 3 punti.



LUKAKU TORNA A SPRINTARE - Torna a sprintare, Jordan Lukaku. Come riporta il Corriere dello Sport, l'esterno belga sarà un vero e proprio acquisto per la squadra biancoceleste. Inzaghi sorride, ora ha più chance e può gestire un uomo in più nelle rotazioni, fondamentali nel bel mezzo di un tour de force.