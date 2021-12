Si dice che servano tre indizi per fare una prova, ne abbiamo al momento solo due ma risultano ugualmente sufficienti a esprimere una sentenza riguardo a Daniele Baselli e Simone Zaza, la cui esperienza al Torino è ormai giunta ai titoli di coda: il primo non è nemmeno stato convocato per le ultime due partite, il secondo, dopo aver visto da lontano la vittoria contro il Verona, è rimasto in panchina per tutto il tempo contro l’Inter. Juric ha preferito adattare al ruolo di prima punta il giovane Magnus Warming piuttosto che mandarlo in campo.



La storia in granata dei due è differente: Baselli è stato per anni una pedina fondamentale della squadra, poi il grave infortunio al ginocchio subito un anno e mezzo fa lo ha frenato, Zaza è invece non ha mai convinto. Da sempre mal sopportato dai tifosi, lo volle al Torino a ogni costo l’ex ds Petrachi, ha giocato poco e quando lo ha fatto ha spesso deluso, come capitato nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione con la maglia del Torino addosso.



Le esclusioni di Baselli e Zaza dalle ultime due partite sono un chiaro messaggio di Juric a Cairo e Vagnati per il mercato di gennaio: l’allenatore croato nella sua testa ha un’idea chiara e precisa di come dovrebbe essere e cosa dovrebbe il Torino, quali giocatori dovrebbero farne parte e quali no. E sembra proprio che Baselli e Zaza facciano parte di quest’ultimo gruppo.