Toromania: telenovela Vanoli, così i tifosi si spazientiscono di più

Getty Images

Non c’è estate senza una lunga ed estenuante trattativa che riguarda il mercato del. E quest'anno la telenovela è iniziata molto presto, ancora prima della fine del campionato, e riguarda, l'allenatore scelto per sostituireUna scelta chehanno fatto da tempo ma l'accordo deve essere ancora definito: prima si è atteso, giustamente, che il Venezia terminasse la propria stagione (conclusa la promozione in A arrivata dopo i playoff), ora si cerca l'accordo riguardo la clausola rescissoria.

Per liberare Vanoli è necessario versare nelle casse del Venezia 1 milione di euro, non una cifra eccessiva per una società di Serie A, neppure una cifra di cui al Torino non erano a conoscenza già nelle scorse settimane e mesi, quando sono stati presi i primi contatti con l'allenatore. Eppure, a oggi, la trattativa per liberare Vanoli non è stata ancora conclusa, con il Torino che sta cercando di ottenere uno sconto: una scena già vista e rivista in questi anni che, ancora una volta, alimenta il malcontento dei tifosi.quelle per i giocatori che dovranno arrivare a rinforzare la squadra., che di pazienza ne hanno sempre meno dopo l'ennesima stagione senza che il Torino sia riuscito a qualificarsi a una coppa europea e ha raggiungere l'obiettivo finale. Obiettivo che dovrà provare a raggiungere Vanoli, quando finalmente si siederà sulla panchina del Torino. Si spera il più presto possibile.